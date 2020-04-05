В Великобритании могут ужесточить меры карантина, если граждане будут игнорировать правила изоляции и социального дистанцирования.

Об этом заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Министр подчеркнул, что правительство вынуждено будет “принять меры”, если британцы и дальше будут игнорировать ограничения в связи с карантином.

“Если вы не хотите, чтобы нам пришлось запретить (физические) упражнения всех форм вне вашего собственного дома, то вы должны следовать правилам”, – сказал Хэнкок.

Он отметил, что несмотря на запрет покидать дома без крайней необходимости, некоторые британцы выходят в парки, чтобы позагорать.

“Принятие солнечных ванн противоречит правилам, установленным по важным причинам общественного здравоохранения. Хотелось бы, чтобы мне не нужно было говорить это, но я говорю, потому что вся страна хочет пережить этот кризис”, – сказал министр.

После этого парк Броквелл, где видели загорающих граждан, закрыли. Местные власти заявили, что на протяжении субботы в парке было более 3 тысяч человек. Многие загорали группами.

В связи с этим он отметил, что “чем больше людей останется дома, тем меньше вирус будет распространяться”, и тем раньше будут сняты различные ограничения.

Также министр сообщил, что власти планируют тестировать на наличие антител к коронавирусу до 100 тысяч человек в день, чтобы закончить с этим до конца апреля.