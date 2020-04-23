Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Вакцина была введена двум добровольцам, всего же для исследования были набраны 800 человек.

Половине участников испытаний будет введена вакцина от коронавируса, остальным — вакцина от менингита. Знать о том, кому именно было введено то или иное вещество, будут только доктора, но не сами добровольцы. Единственный способ выяснить, действует ли вакцина, — сравнить число тех, кто заразится коронавирусом в ближайшие месяцы в каждой из двух групп.

Для вакцины оксфордской разработки использовали ослабленный вирус-возбудитель простуды у шимпанзе (известный как аденовирус), который был генетически модифицирован таким образом, что он был безопасным для человека. Доклиническими испытаниями руководила профессор вакцинологии университета Дженнера Сара Гилберт.

Вакцина создана на основе ослабленной версии вируса обычной простуды, полученной из организма шимпанзе. Добровольцев предупредили о возможной боли в конечностях, головных болях и повышенной температуре в первые несколько дней после вакцинации. Существует также теоретический риск возникновения серьезной реакции вещества на коронавирус, указывает БВВС. Однако вероятность того, что вакцинация приведет к серьезному заболеванию, минимальна, говорят ученые. Они надеются подготовить 1 млн вакцин к сентябрю, а затем значительно увеличить производство в случае, если вакцина окажется эффективной.

В числе первых испытавших вакцину оксфордской разработки — ученая Элайза Гранато: “Я ученая, поэтому я хотела в силу своих возможностей попытаться поддержать процесс научных исследований”.

Ученые в первую очередь ориентируются на добровольцев-медработников, так как среди них шанс заражения коронавирусом выше. Исследователи могли бы специально заразить участников эксперимента, но это вызывает вопросы этического характера, так как доказанных методов лечения коронавируса пока нет, отмечает Би-би-си. Однако в будущем проведение подобных испытаний возможно, отметил директор Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард.

В рамках более масштабных испытаний медики планируют в ближайшие месяцы привлечь около 5000 добровольцев.