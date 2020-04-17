В Великобритании объявили о самом масштабном в мире испытании лекарства для больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

“Это, безусловно, самое большое испытание в мире”, – заявил представитель Оксфордского университета Питер Горби, который возглавляет испытания.

Отмечается, что ранее этой группой специалистов испытывались лекарства от Эболы в Демократической Республике Конго и Западной Африке.

Уточняется, что в исследованиях примут участие больше 5 тысяч пациентов с коронавирусом в 165 больницах по всей Великобритании.

Ожидается, что первые результаты испытаний станут известны уже в июне 2020 года.