Об этом сообщает британское издание The Guardian.
“Это, безусловно, самое большое испытание в мире”, – заявил представитель Оксфордского университета Питер Горби, который возглавляет испытания.
Отмечается, что ранее этой группой специалистов испытывались лекарства от Эболы в Демократической Республике Конго и Западной Африке.
Уточняется, что в исследованиях примут участие больше 5 тысяч пациентов с коронавирусом в 165 больницах по всей Великобритании.
Ожидается, что первые результаты испытаний станут известны уже в июне 2020 года.
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