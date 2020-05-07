В Великобритании прогнозируют крупнейшее за 300 лет падение экономики из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает британский канал Sky News.

Согласно прогнозам банка Англии, в 2020 году государственная экономика может упасть на 14%, что является наибольшим падением с 1706 года.

Банк Англии прогнозирует, что ВВП Великобритании в этом году сократится на 14%, а уровень безработицы повысится до 8% из-за коронавируса”, – сказано в сообщении.

При этом британский Центральный банк пока оставляет базовую ставку на уровне 0,1%, что является рекордно низким показателем.

По мнению специалистов банка Англии, прогноз будет зависеть от поддержки банковской сферы со стороны государства.

Также сообщается, что ВВП Британии может вырасти на 15% в 2021 году при условии быстрого оживления экономической деятельности.