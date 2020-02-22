Британцы уже с марта начнут получать внутренние паспорта нового образца. Это еще одно следствие выхода их страны из состава Евросоюза.

Как информирует издание The Times, ирония ситуации состоит в том, что паспорта напечатают на территории ЕС – в Польше.

Тендер на изготовление паспортов проводился по правилам Евросоюза.

11-летний контракт на 260 миллионов фунтов стерлингов в прошлом году выиграла франко-голландская компания Thales. В конкурсе также принимала участие британская компания De La Rue, но предпочтение было отдано не ей.

Новые паспорта будут изготовлены на заводе компании Thales в польском городе Тчев, а затем доставлены в Британию.

Они будут темно-синего цвета, а не бордовые, как паспорта жителей ЕС. Также обновленные паспорта будут украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Brexit

Первый из паспортов нового образца будет выдан в начале марта. Полный переход на новые паспорта ожидается в середине 2020 года.

Синие паспорта были введены в Британии в 1921 году. Страна перешла на бордовые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС.

“Выход из ЕС дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность, и я не могу дождаться, чтобы путешествовать с ним”, – отметила министр внутренних дел Британии Прити Пател.

Согласно сообщению британского правительства, это будет “наиболее технологически продвинутый британский паспорт в истории”, с множеством новых функций безопасности.