В Великобритании могут отдавать предпочтение в лечении от коронавируса молодым и здоровым пациентам перед пожилыми.

Об этом сообщается в материале британского издания The Guardian.

“Стабильные пациенты с коронавирусом могут быть сняты с аппаратов искусственной вентиляции легких в пользу тех, кто с большей вероятностью выживет. В новом документе, выпущенном Британской медицинской ассоциацией, врачи излагают руководящие принципы по рационализации, когда вспышка приближается к своему пику”, – говорится в статье.

Уточняется, что за последние сутки число погибших в Королевстве возросло на 31%.

“В соответствии с предложениями, разработанными для предоставления врачам этического руководства о том, как решать, кому следует получать спасительную помощь при чрезмерной нагрузке на ресурсы, больницам придется налагать жесткие ограничения на тех, кого будут ставить на аппарат ИВЛ. Большому количеству пациентов может быть отказано в уходе. Поэтому те, у кого плохой прогноз, могут потерять потенциально спасительное оборудование, даже если их состояние улучшается”, – сказано в материале.

Отмечается, что более здоровым и молодым людям может быть отдан приоритет в лечении перед пожилыми.

При этом подчеркивается, что причиной таких возможных мер может стать вероятная перегруженность медицинской системы государства на пике заболеваемости коронавирусом, который приближается.