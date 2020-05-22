Начиная с 8 июня, практически все въезжающие в Великобританию лица должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Об этом объявила сегодня министр внутренних дел страны Прити Пател, информирует агентство Reuters.

Как иностранцы, так и британцы, прибывающие из-за рубежа, должны будут самоизолироваться на две недели, предоставив властям информацию о своем местонахождении.

Это необходимо для того, чтобы у властей была возможность убедиться в соблюдении карантина. Проверки будут выборочными.

Нарушителям грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (1218 долларов).

Исключения из нового правила распространяются на граждан Ирландии, а также на людей, занимающихся доставкой грузов в страну, медиков, въезжающих для работы, и сезонных рабочих, которые задействованы в аграрном секторе.

“Сейчас мы преодолели пик этого вируса, и мы должны предпринять меры для защиты от завозных случаев, которые могут спровоцировать возрождение этой смертельной болезни”, – подчеркнула Пател.

Стоит отметить, что такие меры ранее подверглись критике со стороны представителей авиаиндустрии. В частности, исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что британское правительство в течение многих недель неправильно реагировало на вспышку нового коронавируса, а политика 14-дневного карантина для туристов “идиотская”.

По его словам, соблюдение карантина невозможно контролировать. “Это идиотизм, и это невозможно реализовать”, – отметил О’Лири.

“Что нас беспокоит, так это то, что правительство Великобритании говорит о неэффективной и невозможной 14-дневной самоизоляции вместо того, чтобы позволить людям путешествовать в метро, поездах и самолетах в масках”, – добавил он.

Критиковал инициативу правительства о карантине и Тим Алдерслэйд, исполнительный директор Airlines UK (отраслевой организации, представляющей зарегистрированные в стране авиакомпании).

“Введение карантина на данном этапе не имеет смысла и будет означать очень ограниченное международное авиасообщение… Это самое худшее, что может сделать правительство, если его целью является перезапуск экономики”, – подчеркивал он.

Как сообщает издание The Guardian, правительство Британии планирует пересматривать ограничительные меры каждые три недели. Рассматривается возможность заключения соглашений о “воздушных коридорах” со странами с лучшей эпидемиологической ситуацией (возможно, пассажирам из таких стран не придется проходить карантин).