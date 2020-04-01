В Великобратинии от коронавируса COVID-19 умерло максимальное количество людей за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщает британская служба BBC.

Уточняется, что от COVID-19 за последние сутки в стране умерли 563 человека. Это наибольший показатель смертности в Британии с начала пандемии.

При этом отмечается, что общее количество летальных исходов в целом в стране составляет уже 2 352.

В целом в Соединенном Королевстве было зафиксировано уже 29 474 случая заболевания коронавирусом COVID-19.