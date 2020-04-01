Об этом сообщает британская служба BBC.
Уточняется, что от COVID-19 за последние сутки в стране умерли 563 человека. Это наибольший показатель смертности в Британии с начала пандемии.
При этом отмечается, что общее количество летальных исходов в целом в стране составляет уже 2 352.
В целом в Соединенном Королевстве было зафиксировано уже 29 474 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Министерства охраны здоровья Мэтт Хэнкок больны коронавирусом.
- Со следующей недели Великобритания начинает массовое тестирование на COVID-19.