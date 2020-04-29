В Британии из-за пандемии коронавируса и закрытия в связи с этим границ на карантин не хватает тысяч сезонных работников для сбора урожая.

Об этом заявил министр окружающей среды страны Джордж Юстис, которого цитирует агентство Reuters.

По его словам, тысячи британцев должны будут помочь собрать урожай, так как сезонные работники из других частей Европы не могут приехать.

Министр отметил, что в предыдущие годы приезжали около 30 тысяч человек (в основном из стран Евросоюза), которые выполняли сезонные сельскохозяйственные работы. Сейчас же в Британии находится лишь треть из них.

“Нам понадобится значительное количество британцев, в частности, тех, кто остался без работы, у них есть шанс, если они захотят”, – подчеркнул Юстис.

Министр уточнил, что пик сбора урожая наступает в конце мая и в июне.

“Мы получаем огромную заинтересованность от людей, желающих это делать. Нам нужны десятки тысяч людей, чтобы выполнить эту работу”, – отметил он.

Как известно, сегодня украинская авиакомпания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) отменила рейс PS1118 Киев-Лондон из-за запрета Государственной авиационной службы Украины.

Рейс должен был выполняться в среду, 29 апреля, в 12:40. Он был организован для доставки в Британию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Украинцы должны были вылететь в рамках государственной программы правительства этой страны и работать в сфере сельского хозяйства. Министерство иностранных дел Украины 4 раза давало разрешение на вылет рейса и столько же раз это решение отменяло.

Согласно информации из источников #Букв в “Борисполе”, руководство МАУ (директор Евгений Дыхне) пыталось добиться в Кабинете Министров, чтобы рейс все же выпустили, но это не удалось сделать.

Пассажиры все это время находятся в аэропорту. Люди в “Борисполе” очень возмущены отменой рейса.