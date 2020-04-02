Британская авиакомпания British Airways рассматривает возможность временно отстранить от работы 80 % сотрудников, что повлечет безработицу для 36 тысяч человек в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Увольнение коснется экипажей самолетов, наземного персонала, инженеров и сотрудников главного офиса.

Такой шаг одобрили в профсоюзе Unite. Сейчас прорабатываются детали соглашения.

Речь не идет об увольнении сотрудников, а лишь о временной приостановке работы. Получится ли сохранить им зарплату хотя бы частично – пока неизвестно. Все те, кто попадут под временное увольнение, получат часть заработной платы в рамках соглашения с правительством. Это решение предусматривает, что любой работник, уволенный из-за пандемии, может получить 80% своей зарплаты, но не больше, чем 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 3,1 тысячи долларов США).

Профсоюзы настаивают на том, чтобы руководство British Airways платило больше.

В British Airways отметили, что предварительно договорились о том, что пилотам будут выплачивать 50 % их зарплат на протяжении двух месяцев. При этом, не уточняется, о какой сумме идет речь.

На данный момент компания прекратила полеты из лондонского аэропорта Гатвик в связи с пандемией.