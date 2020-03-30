Об этом сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.
“Друзья! У меня отличные новости! Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы. Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!”, — проинформировал он.
По словам городского головы, по состоянию на сегодня в Броварах есть только один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19.
“Поэтому состоянию на 30 марта имеем 1 случай инфицирования коронавирусом. Мужчина, вернувшийся из отпуска в Египте, также идет на поправку”, — добавил Сапожко.
Ранее Игорь Сапожко сообщал, что всего в городе было зарегистрировано 16 пациентов с подозрением на COVID-19. У 11 коронавирус обнаружен не был, результаты анализов еще 3 пациентов ожидаются.
- В Украине по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, шесть пациентов выздоровели.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив рассказал, что в городе после экспресс-тестов был подтвержден коронавирус у 57 людей.