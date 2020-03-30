В Броварах (Киевская область) выздоровел первый пациент, у которого был диагностирован COVID-19.

Об этом сообщил в Facebook мэр города Игорь Сапожко.

“Друзья! У меня отличные новости! Сегодня пришел результат повторного ПЦР-теста на коронавирус 21-летней девушки, которая проходила лечение в инфекционном отделении Броварской многопрофильной клинической больницы. Второй тест также оказался отрицательным. Можем говорить о первом случае выздоровления от COVID-19 в Броварах!”, — проинформировал он.

По словам городского головы, по состоянию на сегодня в Броварах есть только один пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19.

“Поэтому состоянию на 30 марта имеем 1 случай инфицирования коронавирусом. Мужчина, вернувшийся из отпуска в Египте, также идет на поправку”, — добавил Сапожко.

Ранее Игорь Сапожко сообщал, что всего в городе было зарегистрировано 16 пациентов с подозрением на COVID-19. У 11 коронавирус обнаружен не был, результаты анализов еще 3 пациентов ожидаются.