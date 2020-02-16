В Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух человек, один из них скончался.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По данным ведомства, полицейский, который был вне службы, ехал на автомобиле Nissan и не сбавил скорость перед переходом и не пропустил пешеходов.

“После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители”, — говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, но отказался пройти тест на приборе “Драгер”.

“В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу”, — рассказали в полиции.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование по этому факту. Также на место происшествия вызвали сотрудников Госбюро расследований, которые будут устанавливать все обстоятельства ДТП.