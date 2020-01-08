В Броварах полицейские спасли самоубийцу, который пытался прыгнуть с крыши с четырехлетней дочкой на руках.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“На спецлинию 102 пришло сообщение от неравнодушных соседей о том, что по улице С. Бандеры на крыше двухэтажного дома стоит мужчина с ребенком на руках. Уже за считанные минуты группа реагирования патрульной полиции прибыла по указанному адресу. Полицейские сразу критически оценили ситуацию, возможные пути подхода к дому, вызвали спасателей и медицинскую помощь”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что правоохранителям удалось уговорить родителя отдать им ребенка.

“Мужчина согласился, однако сам оставался на крыше с намерениями покончить жизнь суицидом. Пока ехали работники ГСЧС, полицейские не теряли времени и вели переговоры с молодым человеком”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели сняли мужчину с крыши и спасли ему жизнь.

“Как стало известно, мужчина хотел покончить жизнь самоубийством, поскольку его жена недавно умерла”, – уточняют в полиции.

Правоохранители также призывают людей, которые переживают тяжелые минуты в своей жизни, не терять надежду и не впадать в отчаяние.