В городе Бровары Киевской области зафиксировали первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

“Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы”, – рассказал он.

Девушке 21 год, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.

“Предварительно известно, что она контактировала с иностранцами”, – отметил мэр.