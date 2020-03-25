Об этом в Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
“Только что получили лабораторное подтверждение наличия инфекции COVID-19 у броварчанки, которая была госпитализирована вчера в инфекционное отделение Броварской многопрофильной клинической больницы”, – рассказал он.
Девушке 21 год, ее состояние медики оценивают как средней тяжести.
“Предварительно известно, что она контактировала с иностранцами”, – отметил мэр.
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