Об этом сообщил в Facebook городской глава Бучи Анатолий Федорук.

Заболел 41-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

“Только что получен первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Буче. Мужчина 41 года, который работал в Киеве, сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными алгоритмами МОЗ”, – написал Федорук.

Он уточнил, что уже определены контактные лица заболевшего, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором (жена и двое детей).

Организовано проведение дезинфекционных работ по месту его проживания.

Федорук призвал жителей Бучи сознательно соблюдать условия карантина и не паниковать.