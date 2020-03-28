Об этом сообщил в Facebook городской глава Бучи Анатолий Федорук.
Заболел 41-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.
“Только что получен первый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции в Буче. Мужчина 41 года, который работал в Киеве, сейчас находится в состоянии средней тяжести в больнице под постоянным наблюдением медиков, которые действуют в соответствии с отработанными алгоритмами МОЗ”, – написал Федорук.
Он уточнил, что уже определены контактные лица заболевшего, которые находятся на самоизоляции под медико-санитарным надзором (жена и двое детей).
Организовано проведение дезинфекционных работ по месту его проживания.
Федорук призвал жителей Бучи сознательно соблюдать условия карантина и не паниковать.
- По состоянию на утро 28 марта в Украине было 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.
- Ранее сообщалось, что в Ирпенском регионе зафиксировали еще два подтвержденных случая COVID-19 (один случай – Ирпень, второй – Ворзель).