Об этом мэр города Анатолий Федорук сообщает на своей публичной странице в Facebook.
“Сегодня получили официально подтвержденную информацию из областной вирусологической лаборатории про позитивный результат анализа ПЦР на коронавирус”, – пишет он.
Мэр уточняет, что вирус диагностирован у женщины, которая проживает в город Буча.
“В данный момент выясняется фактическое место проживания больного и круг контактных лиц. Информирую о течении болезни у первого больного из Бучи: мужчина продолжает лечение в Белой Церкви, медики оценивают его состояние как средней тяжести”, – добавил Федорук.
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