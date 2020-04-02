В городе Буча Киевской области был зафиксирован второй случай коронавируса COVID-19.

Об этом мэр города Анатолий Федорук сообщает на своей публичной странице в Facebook.

“Сегодня получили официально подтвержденную информацию из областной вирусологической лаборатории про позитивный результат анализа ПЦР на коронавирус”, – пишет он.

Мэр уточняет, что вирус диагностирован у женщины, которая проживает в город Буча.

“В данный момент выясняется фактическое место проживания больного и круг контактных лиц. Информирую о течении болезни у первого больного из Бучи: мужчина продолжает лечение в Белой Церкви, медики оценивают его состояние как средней тяжести”, – добавил Федорук.