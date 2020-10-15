В одной из квартир в доме на Позняках, где летом произошел взрыв, спасатели обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывоопасные жидкости.

Об этом сообщили в пресс-службі Киевской городской госадминистрации.

В четверг, 14 октября, спасатели проводили работы в доме на улице Крушельницкой в ​​Киеве, где 4 месяца назад произошел взрыв. Они искали в обломках вещи жителей пострадавших квартир, чтобы вернуть их. В одной из квартир обнаружили оружие.

“В одной из квартир найдено нелегальнон огнестрельное оружие. В частности, из квартиры изъяты пистолеты, ружья, боеприпасы и сосуды, предварительно, со взрывоопасным веществом”, — отметили в КГГА.

Оружие, боеприпасы и возможную взрывчатку изъяли и передали в полицию для проведения следственных действий. По данному факту было открыто уголовное производство, владельца квартиры задержали.

Взрыв на Крушельницкой

Как известно, 21 июня в десятиэтажном доме по ул. Крушельницкой в ​​Киеве произошел мощный взрыв, в результате которого повреждено перекрытие нескольких этажей. На месте ликвидации последствий взрыва в общем спасатели нашли тела 5 погибших.

В результате взрыва без жилья остались 40 семей. Для них были закуплены квартиры, по словам Главы государства, не за бюджетные средства.

25 июня Президент Украины Владимир Зеленский передал первые 12 сертификатов на квартиры жителям пострадавшего в результате взрыва дома. 13 августа все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве, получили сертификаты на новые квартиры.

Киевская власть заявляла, что готова выделить 30 млн гривен жителям дома по ул. Крушельницкой, где накануне произошел взрыв. Эти средства должны пойти на выполнение ремонта в выделенных квартирах.