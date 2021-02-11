В здании в центре Киева, которое штурмовал «Нацкорпус», обнаружили оружие и гранаты

В здании по адресу Тверской тупик, 3 в Киеве, где проходило собрание членов движения "Патріоти — За життя", которое неофициально называют "силовым крылом" политсилы "Оппозиционная платформа — За життя", обнаружили оружие и гранаты.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

“В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения”, — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Как известно, после событий в Печерском районе Киева было открыто производство по подготовке к хулиганству (ч.1 ст.14 и ч.4 ст. 296 УК). После обнаружения оружия решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события. Также пресс-служба сообщает, что для выяснения всех обстоятельств инцидента в полицию были приглашены более 100 человек.