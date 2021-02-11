В здании в центре Киева, которое штурмовал «Нацкорпус», обнаружили оружие и гранаты

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
“В результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения”, — сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Как известно, после событий в Печерском районе Киева было открыто производство по подготовке к хулиганству (ч.1 ст.14 и ч.4 ст. 296 УК). После обнаружения оружия решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события. Также пресс-служба сообщает, что для выяснения всех обстоятельств инцидента в полицию были приглашены более 100 человек.
Напомним, днём 10 февраля активисты “Нацкорпуса” объявили о всеобщей мобилизации в соцсетях и призвали всех идти по адресу Тверской тупик, 3. По их убеждению, там расположена база “вооруженных титушек” и “боевиков Кивы-Медведчука”, которые планируют акции для дестабилизации ситуации в стране. Активисты “Нацкорпуса” заблокировали здание и бросали в него камни и файеры.
Организация “Патріоти — За життя”, члены которой находились в заблокированном “Нацкорпусом” здании, убеждала, что это были спортивные сборы. После столкновений полицейские увезли неизвестное количество лиц в участок для выяснения обстоятельств. Подробнее об этих событиях — в репортаже #Букв.
- О том, что известно о блокировании телеканалов, в протестах в поддержку которых, согласно заявлениям “Нацкорпуса”, должны были участвовать члены организации “Патріоти — За життя”, в материале.