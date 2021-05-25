З початку вакцинації проти коронавірусу COVID-19 в США та до кінця квітня, не менше 10 тисяч вакцинованих громадян перехворіли на атипову пневмонію. Однак вони перенесли зараження коронавірусом в легшій формі. Тому в Центрі з контролю та профілактики захворюваності (CDC) прийняли рішення не звертати увагу на такі випадки.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

З початку травня в CDC перестали вести облік громадян, які отримали щеплення проти коронавірусу, однак все одно захворіли, хоча й і легкій формі.

Як приклад, у виданні розповіли історію Джулі Кон. В середині березня вона прийшла на баскетбольний матч, вболівати за свого сина. Оскільки вона отримала обидві дози вакцини проти коронавірусу – вирішила зняти маску ненадовго, аби подихати повітрям. Однак через три дні в неї почало боліти горло. Тест на коронавірус дав позитивний результат.

“Жодна вакцина не гарантує ідеального захисту, а так звані проривні інфекції після вакцинації проти коронавірусу бувають рідко та навряд чи стануть причиною складного перебігу захворювання”, – зазначили у виданні.

Вже кілька тижнів американці, які отримали обидві вакцини проти коронавірусу, мають право не носити маски та не дотримуватися соціального дистанціювання. Навіть якщо вони захворіють на коронавірус, їм не доведеться сидіти на карантині чи здавати кілька тестів. Медики вважають, що вони хворітимуть безсимптомно.

В CDC повідомили, що перестали записувати випадки зараження коронавірусом серед повністю вакцинованих громадян до загальної добової статистики. Випадок зараження коронавірусом вакцинованого громадянина вивчатимуть тільки в тому випадку, якщо це призведе до госпіталізації чи смерті.

Експерти CDC пояснили, що на момент, коли 101 мільйон американців були повністю вакциновані, їм повідомили про 10 тисяч 262 випадки зараження коронавірусом серед тих, хто отримали щеплення. Це громадяни з 46 штатів. В Центрі пояснили, що ця цифра, ймовірно, дуже занижена, оскільки могло перехворіти безсимптомно набагато більше людей, а тести показували б неправильний результат.

Довести, що то був саме коронавірус, вдалося лише в 5% випадків.

Тепер в CDC збираються зосередити увагу на випадках, які викликають смерть пацієнтів з коронавірусом. А також – вивчатимуть дію вакцин та її можливе вдосконалення.

“Навіть відносно легкі випадки зараження коронавірусу можуть привести до довгострокових проблем зі здоров’ям і буде складно оцінити весь спектр наслідків, не відслідковуючи такі ж легкі інфекції”, – пояснили в Центрі.