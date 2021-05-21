В Центрі з контролю та профілактики захворювань (COVID-19) повідомили, що за останній тиждень показник нових випадків заражень коронавірусом в США знизився на 19%.

Про це сказала Рошель Валенскі, директорка Центру.

За останні сім днів в країні було зафіксовано 27,8 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. За цей же час в країні померло 639 осіб. З початку пандемії майже 33 мільйони американців перехворіли на коронавірус. З них майже 585 тисяч померли внаслідок зараження.

З початку вакцинації проти коронавірусу, вже 156 мільйонів американців віком від 18 років (60,5%) отримали хоча б одну дозу вакцини. Повністю вакциновані – 124,8 мільйона американців (це 48,4% дорослого населення країни).

У понеділок Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США продовжив дію дозволу на екстрене використання вакцини проти коронавірусу Pfizer / BioNTech для дітей у віці від 12 до 15 років. Директор CDC доктор Рошель Валенська заявила в середу, що агентство рекомендує використовувати цю вакцину для цього вікового діапазону після того, як Консультативний комітет CDC по практиці імунізації (ACIP) одноголосно проголосував за те, щоб рекомендувати вакцину дітям у віці від 12 років.