Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, уже поступило несколько сообщений о проведении массовых акций. Поэтому со вчерашнего дня привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.
“Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно”, – отметил Андрей Крищенко.