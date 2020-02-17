Сегодня в центр Киева стягивают силы полиции и Нацгвардии для обеспечения правопорядка во время запланированных массовых акций.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, уже поступило несколько сообщений о проведении массовых акций. Поэтому со вчерашнего дня привлечено к несению службы около 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

“Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно”, – отметил Андрей Крищенко.