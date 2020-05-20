Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

“Заболели 33 работника Ровенской городской больницы. Однако очаг локализован”, — говорится в сообщении.

В ОГА отметили, прием в больнице осуществляется с соблюдением всех карантинных норм и правил, но бывают случаи, когда не всегда вовремя удается провести диагностику пациенту, поступающему в неотложном состоянии. Поэтому медики вынуждены работать оперативно, не изучая эпиданамнез, и иногда инфицируются.

По состоянию на 19 мая в Ровенской области зарегистрировано 1204 случая заболевания коронавирусом. Из них — 248 медработников, 88 — детей. От COVID-19 умерли 29 человек.