В субботу, 7 февраля, около 600 неонацистов со всего Европейского континента собрались в Будапештском парке, чтобы провести "День чести" в память о попытке прорыва осажденных нацистских сил в 1945 году.

Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Люди, одетые в черную одежду, несли флаги своих ультраправых движений и возложили цветы в честь нацистов Германии и их коллаборантов.

“У нас сегодня одни и те же враги, как и 75 лет назад”, – заявил собравшимся в субботу Матиас Дейда из крайне правой немецкой группы Die Rechte. “Врага не зовут Мюллер или Майер. Нет, нашего врага зовут Ротшильд или Гольдман и Сакс”.

Фото: Michael Colborne/Al Jazeera

Фото: Presse Service Wien



Шествие не прошло без протеста. Антифашистские демонстранты организовали два отдельных собрания, в которых приняли участие около 300 демонстрантов, которые скандировали, били в барабаны, чтобы попытаться заглушить присутствие крайне правых, находящихся менее чем в 100 метрах, под защитой кордона полиции.

После так называемых памятных мероприятий, по предварительным данным, несколько тысяч человек приняли участие в ночном марше из Будапешта.

Организаторы также должны были устроить концерт вечером в месте, обнародованном только поздно вечером в пятницу, с участием пяти групп, которые хорошо известны в неонацистских кругах.

Стоит отметить, что венгерская полиция первоначально запретила демонстрацию. Затем суд в Будапеште снял запрет, сославшись на право собрания. Мероприятие закончилось без происшествий.

В феврале 1945 года нацистско-союзная Венгрия была близка к капитуляции, и советская Красная Армия уже оккупировала большую часть Будапешта. Нацистские силы и их венгерские коллаборанты прятались на склонах холмов над замерзшей рекой Дунай, ожидая неизбежного.

В отчаянии почти 30 000 из них, включая мирных жителей, попытались прорваться через советскую осаду, чтобы добраться до контролируемой нацистами территории. Но не смогли. Лишь несколько сотням удалось прорваться, остальные либо попали в плен, либо были убиты. Будапешт сдался Советам через два дня.

Напомним, после принятия нового украинского закона об образовании в 2017 году между Украиной и Венгрией разгорелся дипломатический конфликт. Нормы “языковой статьи” закона, по мнению венгерской стороны, ограничивают возможности получения этническими венграми образования на родном языке. После принятия закона в Венгрии неоднократно заявляли о намерении не поддерживать важные для официального Киева международные решения.

В частности, 30 октября Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, так как в нем не были учтены предложенные изменения, обязывающие Украину “выполнить обязательства по отношению к национальным меньшинствам”. Однако в последний момент предложения Будапешта к документу были учтены и вето было снято.