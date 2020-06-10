В одном из центральных парков Харькова ветка дерева травмировала 10-летнюю девочку.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.

“В одном из центральных парков города на 10-летнюю девочку упала ветка, когда ребенок играл на детской площадке. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу”, – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что ребенок получил травмы головы и позвоночника.

Информация о событии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства.

В пресс-службе Харьковского горсовета KharkivToday сообщили, что ребенок находится в больнице скорой и неотложной помощи. Состояние девочки удовлетворительное.