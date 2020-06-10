Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в области.
“В одном из центральных парков города на 10-летнюю девочку упала ветка, когда ребенок играл на детской площадке. Пострадавшую с телесными повреждениями доставили в больницу”, – говорится в сообщении.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что ребенок получил травмы головы и позвоночника.
Информация о событии зарегистрирована в Шевченковском отделе полиции. Устанавливаются все обстоятельства.
В пресс-службе Харьковского горсовета KharkivToday сообщили, что ребенок находится в больнице скорой и неотложной помощи. Состояние девочки удовлетворительное.
- 27 июня 2019 года из-за непогоды в Киеве пострадали два человека, и еще один человек погиб в городе Буча Киевской области.