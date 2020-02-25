В Киеве на нескольких центральных улицах временно не работают светофорные объекты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева в Telegram.

Сообщается о проблемах с работой светофоров на перекрестках бульвара Шевченко, улицы Бульварно-Кудрявской, Дмитровской, Бульварно-Кудрявской, Жилянской, Пестеля.

Отмечается, что причина – отсутствие электропитания.

“Напоминаем, когда не работают светофоры следует руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, а также правилами проезда нерегулируемых перекрестков”, – говорится в сообщении.

По данным сервиса Google Maps, движение в столице осложнено. В частности, пробки сковали бульвар Шевченко, ул. Жилянская, Саксаганского, Льва Толстого, бульвар Дружбы Народов, проспект Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, Набережное шоссе, проспект Победы, Подол, Лукьяновку и Оболонь.