Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Киева в Telegram.
Сообщается о проблемах с работой светофоров на перекрестках бульвара Шевченко, улицы Бульварно-Кудрявской, Дмитровской, Бульварно-Кудрявской, Жилянской, Пестеля.
Отмечается, что причина – отсутствие электропитания.
“Напоминаем, когда не работают светофоры следует руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки, а также правилами проезда нерегулируемых перекрестков”, – говорится в сообщении.
По данным сервиса Google Maps, движение в столице осложнено. В частности, пробки сковали бульвар Шевченко, ул. Жилянская, Саксаганского, Льва Толстого, бульвар Дружбы Народов, проспект Валерия Лобановского, ул. Елены Телиги, Набережное шоссе, проспект Победы, Подол, Лукьяновку и Оболонь.
- В октябре 2019 года сообщалось, что Google Maps начинает больше походить на Waze. Компания анонсировала серию новых функций, которые позволят водителям, использующим приложение Maps на iOS, сообщать об авариях, “скоростных ловушках” и пробках.