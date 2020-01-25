В субботу вечером, 25 января, в центре Киева состоялось факельное шествие, которое было посвящено памяти героев Крут.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В акции приняли участие представители ВО “Свобода” и молодежной военно-спортивной организации “Сокол”.

Они проследовали маршем от станции метро “Арсенальная” до Аскольдовой могилы. Там участники шествия почтили память героев Крут.

Как известно, 29 января состоялся легендарный бой под Крутами. Он длился 5 часов между 4-тысячным подразделением российской Красной гвардии под руководством Михаила Муравьева и отрядом из киевских курсантов и казаков “Свободного казачества”, которых было около 400.

Потери украинских войск под Крутами оценивают в 70-100 погибших. В этом бою они приостановили наступление большевиков.

Перед факельным шествием на Арсенальной площади в Киеве состоялась зрелищная реконструкция боя за завод “Арсенал”. Бой длился именно на этом месте в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками. Тогда, как и сегодня, Украина отстаивала свою независимость.