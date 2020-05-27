В центре Киева накануне вечером было совершено покушение на гражданина Черногории – организатора и лидера наркокартеля. Группу киллеров удалось задержать в Одессе.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национальной полиции Украины.

“26 мая в Печерском районе Киева неизвестные совершили несколько выстрелов в мужчину. Пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу. После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавшим оказался гражданин Черногории, который находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран”, – говорится в сообщении.

Основными версиями покушения на убийство стали: преступная деятельность, возможный передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Правоохранители оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

Киллеры прибыли в Украину в начале мая, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за будущей жертвой и его семьей.

“Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что “стрелков” ждали их сообщники”, – отметили в пресс-службе.

Полицейские в дальнейшем установили маршрут и автомобиль, на котором киллеры направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу с Молдовой покинуть территорию нашей страны вне таможенного контроля.

К задержанию группы из четырех киллеров привлекли спецназовцев КОРД. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать

Сейчас фигурантов задержали, продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео момента совершения покушения в центре Киева.