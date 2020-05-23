В Киеве возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука произошел взрыв.

Об этом сообщается в Telegram-канале Pavlovsky news.

“Возле офиса главы политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктора Медведчука произошел взрыв. По словам очевидцев, сначала были слышны националистические лозунги, а потом был взрыв”, – говорится в сообщении.

Также там сообщили, что полиция успела задержать двух активистов. Остальные – бросили файеры и скрылись.

Взрыв произошел во время акции Нацкорпуса “ОПЗЖ – российские коллаборационисты”. Активисты требовали от Минюста обратиться с иском в суд по факту совершения партией государственной измены и призвали СБУ начать производство против руководителей партии.

На видео с места происшествия видно, как идет дым и то, как бежат люди. Есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва, пока неизвестно.