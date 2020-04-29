В центре Лондона рядом с Ричмондским парком по проезжей части мирно прогуливалась семья гусей под присмотром полиции.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала пользователь Майя Иванова.

На кадрах видно, как двое взрослых гусей шагают по проезжей части, а за ними семенят шесть малышей.

Сопровождали семейку полицейские на автомобиле и на мотоцикле. Один правоохранитель вышел из машины, чтобы скорректировать маршрут пернатых, но гусь решил не слушаться и выбрал свой путь, куда все и последовали за ним.

Боже… вярвате ли…… заплаках и настръхнах от тази гледка 🤩🤩🤩 Опубліковано Maia Ivanova Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Стоит отметить, что видео уже посмотрели более 1,7 млн раз.