18 февраля поздно вечером на 42-дюймовом рекламном мониторе над входом в торговый центр "Вернисаж Lviv Mall" запустили порноролик.

Видео очевидцев произошедшего опубликовал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

В администрации торгового центра уже заявили, что обратятся в полицию по поводу несанкционированного вмешательства неизвестных в работу торгового центра. Видео транслировалось менее минуты.

“Это подключились прохожие с телефона, возможно, у них была специальная программа. Мы видео передадим полиции, чтобы разобраться в ситуации. Это не инициатива торгового центра или наших работников и не техническая ошибка. Это было сознательно сделано каким-то неблаговидными людьми, которые проходили мимо”, – сообщила изданию ZAXID.NET администратор “Вернисаж Lviv Mall” Ульяна Недилько.

Центр міста о 21:49 по вул. Шевська і таке ось можна побачити у вході в магазин вернісаж львів mall – може це новий вид реклами або чиясь помста, але як на мене це не нормально З моральних принципів ми відео заретушували, але що показують на екрані – надіюсь зрозуміло Опубліковано Igor Zinkevych Вівторок, 18 лютого 2020 р.

Данный торговый центр находится рядом с площадью Рынок.