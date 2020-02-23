Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции Украины во Львовской области.
“Сегодня около )2:35 в полицию поступило сообщение о массовой драке на площади Рынок. Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медпомощью”, – заявили в полиции.
В нанесении травм полицейским подозревают двух жителей Львова 24 и 38 лет.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Максимальная санкция статьи – пять лет лишения свободы.
В пресс-службе не уточнили, что стало причиной драки, сколько людей принимали в ней участие и задержаны ли подозреваемые в нанесении травм полицейским.
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