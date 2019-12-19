Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.
“ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке”, – говорится в сообщении.
По информации издания, злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.
На данный момент с Лубянской площади эвакуируют людей. Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности. Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.
Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн.
Одному попали в спину
— #MDK (@mudakoff) 19 декабря 2019 г.
На площади дежурят многочисленные наряды полиции в защитной экипировке, а также множество автомобилей “Скорой помощи”.
Однако, по данным российского РБК, после короткого затишья и ликвидации стрелявшего, на Лубянке вновь слышна перестрелка.
Кроме того, по данным источников “Новой газеты”, как минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Также есть раненые.
— Солопов (@max_solopov) 19 декабря 2019 г.
Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf
— baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.
“Стой! Стой, я сказал!”
Очень страшное видео с моментом стрельбы из центра Москвы. pic.twitter.com/5lzCrPvULn
— LIFE.ru (@lifenews_ru) 19 декабря 2019 г.
В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977
— Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.
Обновлено
Появилось предполагаемое фото мужчины, который устроил стрельбу в центре Москвы.
Как сообщается, на данный момент его личность устанавливается.
- Ранее на мосту в Лондоне произошла перестрелка. Полицейские убили стрелка.
- После лондонские полицейские объявили инцидент с перестрелкой на мосту, в результате которого был копами убит один человек, террористическим актом.