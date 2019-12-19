Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

“ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке”, – говорится в сообщении.

По информации издания, злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.

На данный момент с Лубянской площади эвакуируют людей. Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности. Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.



Видос стрельбы, в силовиков стреляют из-за колонн. Одному попали в спину pic.twitter.com/Ak5ceHOzWO — #MDK (@mudakoff) 19 декабря 2019 г.

На площади дежурят многочисленные наряды полиции в защитной экипировке, а также множество автомобилей “Скорой помощи”.

Однако, по данным российского РБК, после короткого затишья и ликвидации стрелявшего, на Лубянке вновь слышна перестрелка.

Кроме того, по данным источников “Новой газеты”, как минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Также есть раненые.

Первые кадры нападения с камер наблюдения на Лубянке. Паника у прохожих, водители бросают свои машины и убегают. Сотрудники полиции, прячась за машинами, подтягиваются к месту стрельбы. pic.twitter.com/ntjQk5YxSf — baza (@bazabazon) 19 декабря 2019 г.

“Стой! Стой, я сказал!” Очень страшное видео с моментом стрельбы из центра Москвы. pic.twitter.com/5lzCrPvULn — LIFE.ru (@lifenews_ru) 19 декабря 2019 г.

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.

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Появилось предполагаемое фото мужчины, который устроил стрельбу в центре Москвы.

Как сообщается, на данный момент его личность устанавливается.