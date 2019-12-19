Об этом сообщает российское информагентство “Интерфакс”.

“ЧП произошло у дома 12 на Большой Лубянке”, – говорится в сообщении.

По информации издания, злоумышленник нейтрализован, его личность устанавливается.

На данный момент с Лубянской площади эвакуируют людей. Полицейские просят прохожих покинуть площадь в целях безопасности. Проезд на Лубянскую площадь для автотранспорта закрыт со всех сторон. Часть площади, рядом со зданиями ФСБ, оцеплена, прохожих туда не пускают.

На площади дежурят многочисленные наряды полиции в защитной экипировке, а также множество автомобилей “Скорой помощи”.

Однако, по данным российского РБК, после короткого затишья и ликвидации стрелявшего, на Лубянке вновь слышна перестрелка.

Кроме того, по данным источников “Новой газеты”, как минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Также есть раненые.

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Появилось предполагаемое фото мужчины, который устроил стрельбу в центре Москвы.

Как сообщается, на данный момент его личность устанавливается.

  • Ранее на мосту в Лондоне произошла перестрелка. Полицейские убили стрелка.
  • После лондонские полицейские объявили инцидент с перестрелкой на мосту, в результате которого был копами убит один человек, террористическим актом. 