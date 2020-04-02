Covid-19 Украина

обновлено 02.04.2020 в 17:02

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В Центре общественного здоровья сообщили, кто чаще умирает от COVID-19 в Украине

85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Четверг, 2 апреля 2020, 17:31

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья. 

“85% людей, умерших от COVID-19 имели возраст старше 50 лет. Почти все умершие имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких”, — говорится в сообщении.

Инфографика: ЦОЗ

Всего по состоянию на 2 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерли 15 женщин и 5 мужчин.

Среди мужчин в возрастных группах 40-49, 60-69, 80-89 погибли по одному человеку. В возрастной группе 50-59 лет — 2 человека.

Среди женщин возрастной группе 50-59 лет — 6 летальных случаев. В группе 60-69 — 5 случаев. Среди пациенток в возрасте 30-39 и 70-79 лет погибли по два человека.

В ЦОЗ уточнили, что трое погибших накануне были за границей. Первые симптомы болезни у больных проявлялись в среднем на 9 день с момента заражения, а смерть наступала на 4 дней с момента госпитализации.

“Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенаци (ЭКМО)”, — отметили в ЦОЗ.

Теги: COVID19, Коронавирус, Центр общественного здоровья, смертность

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