Об этом заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире программы “Сніданок з 1+1”.
“Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе, и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа”, – отметила Вакуленко.
По ее словам, запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате.
“Только политическое заявление, что может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты”, – подчеркнула Вакуленко.
- Кабинет Министров принял решение отменить проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15 июня.
- Как известно, две сессии пробного ВНО должны были быть проведены 15 и 17 июня 2020 года.
- Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.