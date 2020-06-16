Для отмены внешнего независимого оценивания в Украине нет никаких оснований.

Об этом заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире программы “Сніданок з 1+1”.

“Кампания по защите ВНО развернулась на этой неделе, и она показывает, что определенные риски есть. Сейчас есть два варианта развития событий: проведение ВНО с 25 июня, а также если будет обостряться ситуация, то 17 августа”, – отметила Вакуленко.

По ее словам, запланированное ВНО будет проходить очно в классическом формате.

“Только политическое заявление, что может быть отмена ВНО потому, что нет никаких объективных оснований. На сегодня все пункты на 100% обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты”, – подчеркнула Вакуленко.