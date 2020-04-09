Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
“9 апреля в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении 3-этажного неэксплуатуемого жилого дома в городе Одесса на ул. Канатная, 6. В 10:16 по прибытии отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части установлено, что произошло частичное разрушение стены 3-этажного дома”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь обрушения стены составила около 100 метров квадратных. В данный момент строительная организация убирает строительные фрагменты дома.
При этом в ГСЧС подчеркнули, что при инциденте никто не пострадал.
- Напомним, около 3 часов ночи 28 августа в городе Дрогобыче (Львовская область) обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате обрушения погибли 8 человек: пятеро женщин в возрасте от 21 до 80 лет, и двое мужчин — 57 и 42 лет. Также погиб 5-летний мальчик.