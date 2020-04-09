В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, как в Одессе обвалилась стена трехэтажного дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

“9 апреля в 10:12 в Службу спасения поступило сообщение о разрушении 3-этажного неэксплуатуемого жилого дома в городе Одесса на ул. Канатная, 6. В 10:16 по прибытии отделения 1 Государственной пожарно-спасательной части установлено, что произошло частичное разрушение стены 3-этажного дома”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь обрушения стены составила около 100 метров квадратных. В данный момент строительная организация убирает строительные фрагменты дома.

При этом в ГСЧС подчеркнули, что при инциденте никто не пострадал.