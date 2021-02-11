Об этом сообщают #Буквы.
Огромная яма образовалась в четверг, 11 февраля.
По информации“Киевводоканала”, это произошло в результате поломки на самотечном канализационном коллекторе диаметром 500 мм, которому уже 40 лет.
“Железобетонный коллектор был построен в 1961 году, глубина его залегания — 2,5 метра”, — отметили в “Киевводоканале”.
Сейчас движение транспорта по улице ограничено, специалисты устанавливают перекачку стоков. Водоснабжение потребителей на время ремонтных работ обещают не ограничивать.
- Напомним, Киев замело снегом. Из-за нечищенных дорог столица стоит в пробках.