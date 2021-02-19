На улице Архитектора Городецкого в Киеве водитель остановился на пешеходном переходе, вышел из авто и напал на пешехода, забив его до смерти.

Об этом сообщают пресс-служба полиции Киева и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

На опубликованном видео с городских камер наблюдения видно, как двое мужчин идут по пешеходному переходу.

Один из них подходит к авто Hyundai Sonata, которое остановилось возле перехода. Между пешеходом и водителем по неизвестным причинам возникла ссора. Во время ссоры водитель вышел из машины, подошел к мужчине и дважды ударил его. В результате мужчина упал, прохожий, ставший свидетелем этих событий, попытался помочь ему встать, но не удалось.

На момент, когда на место прибыли врачи, пострадавший уже скончался.

“На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативные группы Главного и Печерского управлений полиции, а также врачи, которые констатировали смерть потерпевшего”, — информирует главк.

Водитель с места происшествия скрылся. В столице ввели специальную полицейскую операцию и ориентировали все наряды полиции. Авто мужчины разыскали спустя полчаса на перекрестке улиц Братиславская и Стальского. Им оказался 26-летний киевлянин.