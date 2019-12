Об этом сообщает телеканал CNN.

По меньшей мере три человека погибли. Один человек был убит на месте, еще двое скончались по пути в госпиталь. По данным телеканала, один из погибших и есть стрелок.

Еще один человек находится в критическом состоянии.

#breaking VIDEO of the Texas Church Shooting today as it happened. WARNING: Might be disturbing to watch. #churchofjesuschrist #shooting #breakingnews #churchshooting #whitesettlement #texas pic.twitter.com/qUShdwT0GE

— Chris (@NewButNotABot) 29 грудня 2019 р.