В США 29 декабря произошла стрельба в христианской церкви в поселке Уайт Сетлемент, штат Техас.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По меньшей мере три человека погибли. Один человек был убит на месте, еще двое скончались по пути в госпиталь. По данным телеканала, один из погибших и есть стрелок.

Еще один человек находится в критическом состоянии.

Очевидец произошедшего сообщил, что неизвестный начал стрелять из дробовика во время причастия, застрелив одного из прихожан. Комментируя произошедшее, техасский губернатор Грег Эбботт рассказал, что прихожане церкви выстрелили в стрелка, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей.