Об этом сообщает телеканал CNN.
По меньшей мере три человека погибли. Один человек был убит на месте, еще двое скончались по пути в госпиталь. По данным телеканала, один из погибших и есть стрелок.
Еще один человек находится в критическом состоянии.
#breaking VIDEO of the Texas Church Shooting today as it happened. WARNING: Might be disturbing to watch. #churchofjesuschrist #shooting #breakingnews #churchshooting #whitesettlement #texas pic.twitter.com/qUShdwT0GE
— Chris (@NewButNotABot) 29 грудня 2019 р.
Очевидец произошедшего сообщил, что неизвестный начал стрелять из дробовика во время причастия, застрелив одного из прихожан. Комментируя произошедшее, техасский губернатор Грег Эбботт рассказал, что прихожане церкви выстрелили в стрелка, чтобы предотвратить дальнейшую гибель людей.
- Ранее в центре Москвы возле здания ФСБ неизвестный открыл стрельбу. Минимум один человек – сотрудник ФСБ – погиб. Также есть раненые.