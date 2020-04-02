Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заплатил штраф за то, что снял медицинскую маску во время видеоконференции в зале, где также находились другие люди.

Об этом сообщает чешское новостное издание Novinky.cz.

Инцидент произошел в среду, во время заседания Центрального кризисного штаба по вопросам противодействия вспышке коронавируса.

В своем Twitter глава МВД признал ошибку и сообщил, что перечислит положенный за нарушение штраф на счета одной из больниц.

“Сегодня в Twitter появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка. Правила распространяются на всех. Я отправил 10 тыс. крон (около 400 долларов США, – ред.) на счет больницы Motol” – написал Гамачек.

Он также опубликовал фото, на котором видно, что маски нет не только у него.

Во время видеоконференции без маски сидела также министр труда Яна Малачова и ее муж, заместитель министра иностранных дел Алеш Хмелар.

В комментарии журналистам Малачова сообщила, что ее семья в качестве штрафа перечислит 20 тысяч крон организации Life 90, которая помогает пожилым людям.

Именно 10 тысяч крон составляет максимальный штраф в Чехии за нарушение карантинных мер, в частности за отсутствие маски при посещении общественных мест.

Как сообщает издание Ceske Noviny, правительство Чехии хочет продлить чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса еще на 30 дней, до 11 мая. Данный вопрос как раз рассматривался на заседании Центрального кризисного штаба.

Палата депутатов (нижняя палата парламента Чехии) должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие предложения по противодействию коронавирусу.