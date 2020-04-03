Об этом сообщает издание Politico.
Уточняется, что за последние сутки в стране было зафиксировано 265 новых заболевших коронавирусом.
Данный показатель уменьшается уже третий день подряд. За прошлые сутки в стране было зафиксировано 269 заболевший, за позапрошлые – 281. Еще за сутки раньше в стране насчитывалось 307 заболевших.
Отмечается, что первый случай коронавируса в стране был подтвержден месяц тому назад, а общее количество заболевших на данный момент составляет 3869 людей.
При этом в Чехии умерли от коронавируса 46 человек.
По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, пик эпидемии в стране может быть достигнут в конце апреля, а уже к концу весны Чехия сможет вернуться к нормальной жизни.
Наибольшее количество случаев болезни, как сообщает университет Джона Хопкинса, сегодня зафиксировано в США. Число подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах достигло 245 тысяч. Около 6 тысяч пациентов погибли.
- Вечером 2 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн. Более 50 тысяч человек погибли.
- По состоянию на утро 3 апреля в Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.