В Чешской Республике суточное количество заболевших коронавирусом COVID-19 уменьшается уже третий день подряд.

Об этом сообщает издание Politico.

Уточняется, что за последние сутки в стране было зафиксировано 265 новых заболевших коронавирусом.

Данный показатель уменьшается уже третий день подряд. За прошлые сутки в стране было зафиксировано 269 заболевший, за позапрошлые – 281. Еще за сутки раньше в стране насчитывалось 307 заболевших.

Отмечается, что первый случай коронавируса в стране был подтвержден месяц тому назад, а общее количество заболевших на данный момент составляет 3869 людей.

При этом в Чехии умерли от коронавируса 46 человек.

По словам премьер-министра республики Андрея Бабиша, пик эпидемии в стране может быть достигнут в конце апреля, а уже к концу весны Чехия сможет вернуться к нормальной жизни.

Наибольшее количество случаев болезни, как сообщает университет Джона Хопкинса, сегодня зафиксировано в США. Число подтвержденных случаев заболевания в Соединенных Штатах достигло 245 тысяч. Около 6 тысяч пациентов погибли.