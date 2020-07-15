Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny.
Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги.
По данным издания, погиб машинист пассажирского поезда, следовавшего из Праги в Речаны-над-Лабем.
Отмечается, что пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой поезд.
В результате инцидента четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 31 пассажир получил травмы легкой степени тяжести. Все они доставлены в ближайшие больницы.
Причины происшествия устанавливаются.
@ZZS_SCK @zzshmp @CCK_Tweetuje @HZS_ScK @HasiciPraha @PolicieCZ a vrtulníky Policie ČR a @ArmadaTweetuje . Ti všichni pomáhali řešit následky srážky vlaků u Českého Brodu. 35 zraněných, 1 mrtvý. https://t.co/23MwNw1D3T pic.twitter.com/WEKauvNuLY
— Týdeník Policie (@TydenikPolicie) July 15, 2020
- Напомним, 8 июля около населенного пункта Пернинк (Карловарский край, Чехия) лоб в лоб столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 30 человек, еще двое погибли.