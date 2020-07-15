В Чехии в ночь на 15 июля произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате чего погиб один человек и не менее 35 пострадали.

Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny.

Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги.

По данным издания, погиб машинист пассажирского поезда, следовавшего из Праги в Речаны-над-Лабем.

Отмечается, что пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой поезд.

В результате инцидента четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 31 пассажир получил травмы легкой степени тяжести. Все они доставлены в ближайшие больницы.

Причины происшествия устанавливаются.