Об этом сообщает чешское издание Ceske noviny.

Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги.

По данным издания, погиб машинист пассажирского поезда, следовавшего из Праги в Речаны-над-Лабем.

Фото: lidovky.cz

Отмечается, что пассажирский поезд въехал в стоящий грузовой поезд.

В результате инцидента четыре человека находятся в тяжелом состоянии, 31 пассажир получил травмы легкой степени тяжести. Все они доставлены в ближайшие больницы.

Причины происшествия устанавливаются.

  • Напомним, 8 июля около населенного пункта Пернинк (Карловарский край, Чехия) лоб в лоб столкнулись два поезда, в результате чего пострадали 30 человек, еще двое погибли.