Об этом сообщает местное издание Еxpats.
Соответствующее решение было принято неделю назад, 23 апреля. Суд постановил, что правительство, продвигая определенные ограничения в связи с эпидемией коронавируса, ограничило свободу передвижения граждан и закрыло торговые точки.
Речь идет о четырех мерах министерства здравоохранения, ограничивающих свободное передвижение людей, а также розничные продажи и услуги. В суде пояснили, что такие фундаментальные ограничения не могут быть введены министерством в соответствии с законом об охране общественного здоровья, но они должны основываться на законе о кризисе. В ответ кабинет министров утвердил меры в качестве чрезвычайных на основе закона о кризисе, как того требовал суд.
При этом, в местных СМИ писали о том, что решение суда, по сути, не отменило меры карантина и не разрешило торговать, а лишь заставило кабмин обратить внимание на урегулирование ситуации на законодательном уровне.
Если бы кабмин не принял соответствующие изменения, то ограничительные меры перестали бы действовать автоматически с 1 мая.
Правительство Чехии приняло решение с 24 апреля разрешить гражданам свободно передвигаться по стране и за ее пределами, открыв границу.
Чехия постепенно снимает карантинные ограничения. С 27 апреля в стране открыли магазины площадью до 2500 кв.м. (помимо продуктовых, которые и так оставались открытыми), а также тренажерные залы, зоопарки и ботанические сады, с 11 мая – остальные магазины и торговые центры, с 25 мая – рестораны, отели, театры и все прочее.
- 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
- Власти Польши анонсировали поэтапный выход из карантина с 19 апреля. “Масочный режим” для граждан начал действовать 16 апреля.
- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.