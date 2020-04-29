Муниципальный суд Праги (Чехия) отменил четыре ограничительные карантинные меры, назвав их незаконными. Все они касались прав граждан на передвижение и получение тех или иных услуг.

Об этом сообщает местное издание Еxpats.

Соответствующее решение было принято неделю назад, 23 апреля. Суд постановил, что правительство, продвигая определенные ограничения в связи с эпидемией коронавируса, ограничило свободу передвижения граждан и закрыло торговые точки.

Речь идет о четырех мерах министерства здравоохранения, ограничивающих свободное передвижение людей, а также розничные продажи и услуги. В суде пояснили, что такие фундаментальные ограничения не могут быть введены министерством в соответствии с законом об охране общественного здоровья, но они должны основываться на законе о кризисе. В ответ кабинет министров утвердил меры в качестве чрезвычайных на основе закона о кризисе, как того требовал суд.

При этом, в местных СМИ писали о том, что решение суда, по сути, не отменило меры карантина и не разрешило торговать, а лишь заставило кабмин обратить внимание на урегулирование ситуации на законодательном уровне.

Если бы кабмин не принял соответствующие изменения, то ограничительные меры перестали бы действовать автоматически с 1 мая.

Правительство Чехии приняло решение с 24 апреля разрешить гражданам свободно передвигаться по стране и за ее пределами, открыв границу.

Чехия постепенно снимает карантинные ограничения. С 27 апреля в стране открыли магазины площадью до 2500 кв.м. (помимо продуктовых, которые и так оставались открытыми), а также тренажерные залы, зоопарки и ботанические сады, с 11 мая – остальные магазины и торговые центры, с 25 мая – рестораны, отели, театры и все прочее.