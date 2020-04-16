Об этом сообщает чешское издание Novinky.
За сутки было проведено 8332 тесты – это самый большой показатель с начала тестирования. Общее количество проведенных тестов в стране составляет 146 004.
В течение среды инфекция была подтверждена в 160 человек, что является низким количеством даже по сравнению с периодом до Пасхальных праздников. В предыдущие два дня это число было даже меньше 100.
С начала пандемии умерли 166 человек, в свою очередь выздоровели уже 831 . Заболевание было обнаружено всего в 6303 человек.
Больше всего зараженных – в Праге (1493 человек), Центральной Чехии (771) и Моравско-Силезском регионе (738).
- Ранее сообщалось, что в Чешской Республике суточное количество заболевших коронавирусом COVID-19 уменьшается.
- Правительство Чехии обнародовало план дальнейшего послабления карантина в стране в связи с распространением коронавируса. Постепенное возвращение к обыденной жизни займет полтора месяца.