В больницах Чехии за прошедшие сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса COVID-19. Это произошло впервые с 23 марта.

Об этом сообщает чешское издание Novinky.

За сутки было проведено 8332 тесты – это самый большой показатель с начала тестирования. Общее количество проведенных тестов в стране составляет 146 004.

В течение среды инфекция была подтверждена в 160 человек, что является низким количеством даже по сравнению с периодом до Пасхальных праздников. В предыдущие два дня это число было даже меньше 100.

С начала пандемии умерли 166 человек, в свою очередь выздоровели уже 831 . Заболевание было обнаружено всего в 6303 человек.

Больше всего зараженных – в Праге (1493 человек), Центральной Чехии (771) и Моравско-Силезском регионе (738).