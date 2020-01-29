В Чехии группа программистов бесплатно и за одни выходные сделала сайт, на разработку которого правительство планировало потратить около 16 миллионов евро. После этого уволили министра.

Об этом сообщает чешское издание novinky.cz.

Отмечается, что разработчики сделали сайт государственного сервиса в знак протеста против “расточительности” министерства транспорта. По мнению специалистов, государство заключило повышенный контракт.

Уточняется, что на сервис по продаже электронных разрешений на проезд по платных трассам страны было выделено 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро). Работа должна была быть выполнена за четыре года.

При этом такой заказ вызвал возмущение в местном IT-сообществе. Тендер был назван абсурдным владельцем IT-компании Томашом Вондрачеком. Он предложил программистам создать аналог сервиса, а потом передать его правительству в качестве подарка и примера того, как тратятся бюджетные деньги.

“Нами руководило желание противостоять системе завышения цен на госконтракты, где происходит злоупотребление некомпетентностью клиентов. А наши деньги в итоге просто вылетают в трубу”, – сказал Вондрачек.

На призыв почомь в интернете отозвались больше 300 программистов. На выходные в офисе собралось 60 человек, чтобы приступить к работе и уже в вечер воскресенья платформа была готова.

Сайт заработал в тестовом режиме уже в понедельник. При этом правительство Чехии сначала предлагало оплатить помощь, но затем приняло сайт в подарок.

Премьер-министр Чехии подчеркнул, что министерство проведет открытый конкурс, а сумма контракта будет в разы меньше от первоначальных 400 миллионов крон.

Также сообщается, что министр транспорта Владимир Кремлик был отправлен в отставку.