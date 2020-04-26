Сегодня, 26 апреля, в Черкассах умерли сразу три пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар в Facebook.

64-летнего жителя города Черкассы после перенесенного инсульта госпитализировали 23 апреля в городскую инфекционную больницу с пневмонией и подозрением на Covid-19. 24-го апреля у пациента подтвердили коронавирус. Мужчина имел сложную сердечно-сосудистую и сосудисто-мозговую сопроводительную патологию.

61-летний житель Черкасс был переведен в Черкасскую областную больницу с Третьей городской 25 апреля. Он также имел сложную гастро-энтерологических патологию. Скончался в больнице.

81-летний мужчина был госпитализирован 22 апреля в Черкасскую областную больницу после инсульта. Житель г. Черкассы умер сегодня в больнице.

За сутки областной лабораторный центр провел 415 ПЦР-исследований. Восемь из них оказались положительными на Covid-19: Черкассы – шесть; Черкасский район – один; Смела – один.