Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар в Facebook.
64-летнего жителя города Черкассы после перенесенного инсульта госпитализировали 23 апреля в городскую инфекционную больницу с пневмонией и подозрением на Covid-19. 24-го апреля у пациента подтвердили коронавирус. Мужчина имел сложную сердечно-сосудистую и сосудисто-мозговую сопроводительную патологию.
61-летний житель Черкасс был переведен в Черкасскую областную больницу с Третьей городской 25 апреля. Он также имел сложную гастро-энтерологических патологию. Скончался в больнице.
81-летний мужчина был госпитализирован 22 апреля в Черкасскую областную больницу после инсульта. Житель г. Черкассы умер сегодня в больнице.
За сутки областной лабораторный центр провел 415 ПЦР-исследований. Восемь из них оказались положительными на Covid-19: Черкассы – шесть; Черкасский район – один; Смела – один.
- Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине ожидается 3 – 8 мая. В связи с этим 22 апреля правительство приняло решение продлить карантин в стране до 11 мая.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план смягчения карантинных ограничений. Он состоит из 5 этапов.