В Черкасской области двое мужчин набросились на дежурную по переезду и избили ее.

Об этом сообщает пресс-служба “Укразализныци”.

Инцидент случился посреди ночи на перегоне Цветково-Владимировка.

Сообщается, что железнодорожница с травмами головы попала в больницу. Об этом случае проинформировали правоохранительные органы. Они зарегистрировали уголовное производство.

“К сожалению, такие случаи не редкость. Чаще всего при исполнении служебных обязанностей от агрессивных действий граждан страдают проводники, работники вокзалов, дежурные по переездам. В прошлом году зафиксировано 23 случая нападений на железнодорожников”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что 20 января четверо пассажиров избили проводника поезда Киев-Ивано-Франковск из-за замечания о том, что курить в тамбуре запрещено.