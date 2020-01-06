Об этом сообщает полиция Черкасской области.
Отмечается, что второй пострадавший ребенок госпитализирован в больницу. Инцидент произошел 5 января в Корсунь-Шевченковском районе.
Правоохранители сообщают, что водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: Нацполиция
По факту совершения ДТП полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого.
Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет заключения.
- В декабре 2019 года оперуполномоченный Управления СБУ в Хмельницкой области совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего они погибли.