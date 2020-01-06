В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей, в результате чего один ребенок погиб.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Отмечается, что второй пострадавший ребенок госпитализирован в больницу. Инцидент произошел 5 января в Корсунь-Шевченковском районе.

Правоохранители сообщают, что водитель автомобиля ВАЗ находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Нацполиция

По факту совершения ДТП полиция открыла уголовное производство, а впоследствии задержала подозреваемого.

Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет заключения.