Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении водителю роты конвойной службы Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Полицейский подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Об этом говорится на сайте ГБР.

По предварительной информации, 28 марта 2020 года около 17:40 в с. Заячковка, Христиновского района Черкасской области полицейский за рулем автомобиля Daewoo во время движения на закругленном участке улицы не справился с управлением и допустил выезд на обочину и протаранил дерево.

В результате столкновения произошло возгорание авто с его фактическим уничтожением. В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм погиб на месте происшествия, другая пассажирка и водитель с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия следователи ГБР провели первоочередные следственные действия. Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

<noscript><iframe title="Смертельне ДТП із згорілим авто на Черкащині - ДБР повідомило про підозру поліцейському" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/K_6AiTeeYZ8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Черкасской области. Оперативное сопровождение – Черкасское управление ДВБ Нацполиции.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.