Об этом говорится на сайте ГБР.
По предварительной информации, 28 марта 2020 года около 17:40 в с. Заячковка, Христиновского района Черкасской области полицейский за рулем автомобиля Daewoo во время движения на закругленном участке улицы не справился с управлением и допустил выезд на обочину и протаранил дерево.
В результате столкновения произошло возгорание авто с его фактическим уничтожением. В результате ДТП один из пассажиров от полученных травм погиб на месте происшествия, другая пассажирка и водитель с телесными повреждениями доставлены в больницу.
Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия следователи ГБР провели первоочередные следственные действия. Сейчас готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Черкасской области. Оперативное сопровождение – Черкасское управление ДВБ Нацполиции.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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