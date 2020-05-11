Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Facebook.
По данным главы ОГА, вчера в области было зафиксировано 3 летальных случая коронавируса. Так, в областной больнице скончались 43-летний мужчина, который имел сахарный диабет и инсулинозависимость, 83-летняя женщина с тяжелой формой инсульта и пневмонией, а также 72-летний мужчина с тяжелым течением пневмонии.
“На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 – Черкассы, 1 – Умань, 1 – Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, на стационарном лечении – 21 человек. Выздоровели уже 206 жителей области”, – рассказал Боднар.
Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.