В Черкасской области за минувшие сутки, 10 мая, умерли трое пациентов с заболеванием коронавирусом.

Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Роман Боднар в Facebook.

По данным главы ОГА, вчера в области было зафиксировано 3 летальных случая коронавируса. Так, в областной больнице скончались 43-летний мужчина, который имел сахарный диабет и инсулинозависимость, 83-летняя женщина с тяжелой формой инсульта и пневмонией, а также 72-летний мужчина с тяжелым течением пневмонии.

“На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 – Черкассы, 1 – Умань, 1 – Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, на стационарном лечении – 21 человек. Выздоровели уже 206 жителей области”, – рассказал Боднар.

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.