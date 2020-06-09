В Золотоношском психоневрологическом интернате (Черкасская область) зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19: заболевание выявили у 21 человека.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черкасской областной государственной администрации (ОГА) Роман Боднар.

“На сегодняшний день 490 зарегистрированных случаев коронавируса. +21 новый случай за сутки: 2 – город Черкассы, 1 – Черкасский район, 18 – Золотоношский район. Вспышка возникла в Золотоношском психоневрологическом интернате. Там обнаружили больную COVID-19 сотрудницу, которая, вероятно, и инфицировала подопечных”, – отметил он.

Боднар уточнил, что в данный момент в интернате обследовали уже 26 человек, у 21 из них обнаружили положительный результат на коронавирус.

“Ведется эпидемиологическое расследование, по результатам которого материалы будут направлены в правоохранительные органы для реагирования согласно компетенции. В учреждении проведены дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц. Семейные врачи Золотоношского районного Центра первично-санитарной помощи проводят осмотр подопечных”, – написал он.

По словам главы ОГА, состояние инфицированных удовлетворительное (их пока не госпитализировали).

Также на территории интерната усилили карантинные мероприятия. Сотрудники и подопечные круглосуточно будут находиться в интернате.